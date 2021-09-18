«أصعب فترات حياتي».. سوما تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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كشفت المطربة سوما عن تطوارت جديدة في حالتها الصحية التي تمر بها خلال تلك الفترة الحالية، خاصة بعد إصابتها بمشاكل في الغدد بجانب خلل في الهرمونات، مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



كتبت سوما عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «عاوزة أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمنى يفضلوا يدعوا لي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي.. فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها.. لكن أملي في ربنا كبير».



وعقب تغريدتها، انهالت التعليقات من الجمهور، بالدعاء لها بالشفاء والمرور من أزمتها، وجاءت كالتالي: «ربنا يشفيكي يارب ويعدي بيكي الوقت الصعب ويهونها عليكي وترجيعلنا وترجعي لكل جمهورك وحبايبك بالسلامة»، و«محنة وهتعدي بإذن الله»، و«ربنا يشفيكي وترجعي أحسن من الأول كمان».



كانت «سوما»، أثارت قلق متابعيها بعد المنشور الذي شاركته مع جمهورها على صفحتها على «فيس بوك»، خلال أشهر قليلة، وقالت فيه: «بطلب منكم الدعاء ليا بالشفاء في الأيام المفترجة دي ولكل مريض محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبدالعزيز وكل مريض.