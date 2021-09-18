نقيب الفلاحين يطالب برفع سعر توريد قصب السكر لـ1000 جنيه للطن

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طالب حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، الحكومة بضرورة رفع سعر طن توريد قصب السكر إلى 1000 جنيه بدلا من الأسعار الحالية البالغة 720 جنيها للطن منذ رفعه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف، وذلك استجابة لأصوات المزارعين.

وقال أبوصدام، في تصريحات صحفية السبت، إن هذا يعد مطلبا عادلا في ظل ارتفاع أسعار معظم المحاصيل الزراعية وزيادة أسعار الأسمدة في السوق، كما يعد دعما للمزارعين الذين يشكون من ارتفاع تكلفة الزراعة وقلة الإنتاجية حيث ينتج فدان القصب نحو 40 طنا.

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة التوسع الرأسي في زراعة القصب بزراعة أصناف أكثر إنتاجية وأقل في استهلاك المياه ومقاومه للأمراض، وذات نسبة سكر أعلى مع تغيير نظم الزراعة والري إلى نظم حديثة أكثر فائدة وذات عائد اقتصادي مجزي للمزارعين.