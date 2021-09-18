تعليم مطروح تستعد للعام الدراسي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام اليوم السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ مع مديري المراحل التعليمية بإدارة مطروح التعليمية بمقر ديوان عام المديرية بحضور جمال قنديل وكيل الإدارة التعليمية، تنفيذا لتعليمات عاطف سلامة وكيل الوزارة ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة أكتوبر المقبل.

ووجه «جاتو» الحضور خلال الاجتماع بالقيام بجولات متابعة ميدانية لكافة مدارس إدارة مطروح خاصة المدارس مترامية الأطراف شرق وغرب المدينة وفقا تعليمات وكيل الوزارة لمتابعة. ورصد وتقييم جاهزيتها لبداية العام الدراسي الجديد. لافتاً إلى حتمية التزام العاملين بهذه المؤسسات التعليمية بالجدية والاخلاص في العطاء وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز لأبنائنا الطلاب.

أجرى وكيل الوزارة مداخلة هاتفية مع الحضور خلال الاجتماع أعرب فيها عن خالص أمنياته القلبية بتحقيق انطلاقة مثالية لعام دراسى ناجح ملئ بالعطاءات المثمرة، مؤكدا ضرورة المتابعة الجادة لضمان جاهزية المدارس لانطلاق الدراسة متمنيا كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب، مشيرا إلى أهمية دور الأسرة لتحفيز الأبناء لتحقيق التفوق الدراسي والتميز العلمي.

ووجه سلامة الحضور عبر الهاتف بالتنسيق العاجل مع مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بتشكيل لجان متابعة موسعة من مراحل التعليم المختلفة وإدارتي والتخطيط والمتابعة للمرور فوراً على المدارس التي تجري بها اعمال صيانات شاملة وبسيطة إنطلاقا من باكر الأحد لحصر المشاكل والعقبات ووضع الحلول المؤثرة تمهيدا للعرض على السلطة المختصة لضمان توافر أجواء تربوية ومناسبة لتحقيق انطلاقة متميزة للعام الدراسي الجديد.