تحرير 15 محضرا تموينيا فى حملة بالأقصر

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قامت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، بحملة تموينية تفتيشية بناحية بندر الأقصر لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقية.

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضد المخابز البلدية الغير ملتزمة، عبارة عن 3 محاضر أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدد 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن القانونى.

كما تم تحريرمحضر إدارة منشأة بدون ترخيص (مخبز سياحى) وضبط عدد 3 جوال دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة بداخله زنة الشيكارة 50 كجم، محضر إدارة منشأة بدون ترخيص (مخبز سياحى) وضبط 7 أجولة دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة بداخله زنة الشيكارة 50 كجم. بينما تم تحرير عدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار ( مخابز سياحى)، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية لأنشطة مختلفة.