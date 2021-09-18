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تحرير 79 محضرا في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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تحرير 79 محضرا في حملة مرافق بمدينة الأقصر تحرير 79 محضرا في حملة مرافق بمدينة الأقصر

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وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشنت شرطة المرافق بالمحافظة حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر، أسفرت عن تحرير 31 محضر إشغال، و11 محضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، و13 محضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، و3 محاضر لمقاهى تقدم شيشه وضبط 12 شيشه، و26 محضر مضبوطات متنوعة، و52 محضر إزالات إدارية.

شملت الحملة شوارع عبدالحميد العمدة، والتكوين المهني، والتليفزيون، والمدينة المنورة، والفيروز، ومناطق مستشفى الكرنك الدولى، وموقف أرمنت.

المصرى اليوم

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