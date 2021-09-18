محمد صلاح يقتحم السلة الأمريكية بعد تألقة مع ليفربول

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تفاعل الأمريكي أسطورة لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة للمحترفين، ليبرون جيمس، مع أرقام النجم المصري محمد صلاح التي يحققها مع فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وحرص ليبرون جيمس على تهنئة محمد صلاح بوصوله لمباراته رقم 150 بقميص «الريدز» في «البريمير ليج»، حيث أعاد نشر «تغريدة» ليفربول التي يتحدث خلالها عن إنجاز صلاح وعلق نجم السلة بوضع قلب أحمر بالإضافة إلى تحية اللاعب.

وقاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز عريض على حساب كريستال بالاس، بثلاثية نظيفة، على ملعب آنفيلد، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للبريميرليج.

ونشر ليفربول تغريدة عبر حسابه على تويتر أبرز فيها إحصائيات صلاح في البريميرليج منذ انتقاله للريدز عام 2017.

وكشف ليفربول أن صلاح خاض مع الريدز 150 مباراة في البريميرليج، سجل خلالها 99 هدفًا، وحقق الحذاء الذهبي مرتين، وساهم في التتويج باللقب مرة واحدة.

ووصف ليفربول سجل صلاح في البريميرليج بأنه «لا يصدق»، ويذكر أن صلاح رفع رصيد أهدافه في الريميرليج إلى 101 هدف حيث كان قد سجل ثنائية بقميص تشيلسي من قبل.