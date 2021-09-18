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انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس (التفاصيل)

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انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس (التفاصيل) انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بآداب عين شمس (التفاصيل)

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أعلن د. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الصيفي غدا الأحد الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ والتي تستمر حتى ١٢ اكتوبر القادم، وذلك تحت رعاية د محمود المتيني رئيس الجامعة، ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأكد عميد الكلية على اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار المستجد، ويتم اختبار طلاب الاقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة والذين اتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار شهر .

كما أكد أنه من المقرر المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالاضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادىء للطلاب والملاحظين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم .

وأكدت د.حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تطبيق توجيهات عميد الكلية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ،والإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين من خلال تشغيل اللجان بنصف طاقاتها الاستيعابية.

وأضافت «كامل» أن الامتحانات تعقد على اربع فترات من ٩ صباحا حتى ٤عصرا يوميا من السبت إلى الخميس، والامتحانات موضوعية وتتنوع مابين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية، وتصحح اليكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة اعلان نتائج الطلاب، كما يتم استخدام الصناديق البلاستيكية لعدم لمس الاوراق منعا لانتشار فيروس كورونا،بالإضافة إلى إعلان الطلاب يوميا بأماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .

المصرى اليوم

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