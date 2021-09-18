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أرقام ليفربول وكريستال بالاس: تألق أفريقي خالص في فوز جديد للريدز

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أرقام ليفربول وكريستال بالاس: تألق أفريقي خالص في فوز جديد للريدز أرقام ليفربول وكريستال بالاس: تألق أفريقي خالص في فوز جديد للريدز

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واصل ليفربول انطلاقته القوية في البريميرليج هذا الموسم بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة 3-0 على كريستال بالاس في مباراة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف عن طريق ساديو ماني، والذي سجل الهدف قبل نهاية الشوط بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني سجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز قبل 12 دقيقة من النهاية، قبل أن يسجل لاعب الوسط الغيني نابي كيتا الهدف الثالث في المباراة في الدقائق الأخيرة.

الفوز رفع من رصيد ليفربول إلى 13 نقطة، في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

رجل المباراة:

حصل قلب الدفاع فيرجيل فان دايك على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، بعد أداء كبير من اللاعب الهولندي.

فان دايك مرر 55 كرة بدقة 90%، ربح كل الالتحامات الهوائية (7 من 7)، صنع الهدف الثاني الذي سجله صلاح، وأخرج الكرة من مناطق الخطورة في 5 مناسبات.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ساديو ماني سجل هدفه رقم 100 مع ليفربول في مختلف البطولات، مع تسجيله 10% من أهدافه مع الريدز ضد كريستال بالاس (10 أهداف).

- ماني أصبح أول لاعب في عهد البريميرليج يسجل في 9 مشاركات متتالية ضد نفس الفريق (كريستال بالاس).

- محمد صلاح سجل رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم، هو هدفه رقم 101 في البريميرليج، وأصبح على بعد هدف واحد فقط من تسجيله الهدف رقم 100 مع ليفربول فقط (سجل هدفين مع تشيلسي في المسابقة).

المصرى اليوم

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