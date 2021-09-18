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نقص الصفوف وغياب الانسجام أزمتان تواجه سموحة قبل لقاء بيراميدز

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نقص الصفوف وغياب الانسجام أزمتان تواجه سموحة قبل لقاء بيراميدز نقص الصفوف وغياب الانسجام أزمتان تواجه سموحة قبل لقاء بيراميدز

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يواجه الفريق الكروى الأول بنادي سموحة السكندري مهمة صعبة قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة يوم الجمعة المقبل على ملعب السويس الجديد.

وجاء قرار تأجيل منافسات الكأس لما بعد نهاية الموسم المنقضي ليُفقد سموحة العديد من أسلحته ونجومه الذين خطفوا الأضواء وعلى رأسهم مصطفى فتحي نجم الفريق الأبرز والذي انتهت إعارته من بجانب صانع الألعاب أحمد عبدالقادر الذي عاد أيضاً للأهلي عقب نهاية إعارته.

ورحل أيضاً الهداف حسام حسن إلى الأهلي بعد أن تلقى عرضاً مميزاً بخلاف رحيل المدافع محمود البدري إلى سيراميكا كليوباترا والاستغناء عن خدمات الأوغندي ديريك نسيامبي وعلي غزال وعرفة السيد لأسباب فنية.

وأبرم سموحة 12 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه على رأسها ثنائي الأهلي المعار أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، وثنائي الزمالك حسين فيصل ومهاب أشرف، بجانب الغيني إيليا سيلا، والمدافع أحمد عيد تمساح وعبدالرحمن عامر وأمير عادل وبهاء مجدي وعمار شرف الدين ومصطفى الخواجة والأنجولي داسافا.

وتبدو هذه الصفقات العديدة بمثابة أزمة تواجه المدير الفني أحمد سامي في ظل ضيق الوقت أمام الجهاز الفني لزرع الانسجام بين اللاعبين بالصورة المطلوبة.

ولجأ سموحة لضم العديد من اللاعبين الصاعدين بجانب القادمين من دوري القسم الثاني وهو ما يهدد الفريق قبل مواجهة بيراميدز.

المصرى اليوم

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