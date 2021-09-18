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جنرال موتورز تطلب من تجارها عدم بيع بعض الشاحنات الثقيلة وتخفي السبب

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جنرال موتورز تطلب من تجارها عدم بيع بعض الشاحنات الثقيلة وتخفي السبب جنرال موتورز تطلب من تجارها عدم بيع بعض الشاحنات الثقيلة وتخفي السبب

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إن المعروض من السيارات والشاحنات الجديدة مقيد بالفعل، وسيستمر هذا الاتجاه في المستقبل المنظور، إذ يؤدي الطلب المرتفع ونقص الأجزاء إلى ترك الكثير من التجار عاطلين.

ولن يتمكن بعض تجار جنرال موتورز من بيع ما تبقى، كما أصدرت الشركة أمرا بإيقاف بيع لـ2021 تشيفي سيلفرادو HD و2021 GMC سييرا HD، وفقًا لـ هيئة GM.

وبحسب motor 1، صرح دان فلوريس، كبير مديري الاتصالات في جنرال موتورز، للنشر أن الشركة أمرت وكلائها بالتوقف عن تسليم بعض طرازات الشاحنات الثقيلة 2021.

جنرال موتورز تطلب من تجارها عدم بيع بعض الشاحنات

إذ قال فلوريس: «إن الشركة تبحث في مشكلة جودة محتملة»، ومع ذلك، لم يوضح فلوريس هذه المشكلة، واكتفى بالقول إن الشركة ليس لديها معلومات إضافية لمشاركتها حول طلب المنع.

جاء أمر الإيقاف مع إعلان جنرال موتورز أنها ستستبدل كل وحدة بطارية من طراز Chevy Bolt، بعد أن اكتشف صانع السيارات وجود عيب قد يتسبب في اندلاع حرائق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت جنرال موتورز إلى وقف الإنتاج في جميع مصانع التجميع تقريبًا في الولايات المتحدة بسبب النقص المستمر في الرقائق الذي لا يزال يؤثر على صناعة السيارات العالمية.

جنرال موتورز تطلب من تجارها عدم بيع بعض الشاحنات

كما لم تذكر جنرال موتورز متى أخطرت التجار بأمر وقف البيع ولا متى ستستمر؟، ومع وجود مشكلة محددة، يمكن ألا يستغرق التجار وقتًا طويلاً لمعرفة ما إذا كان مخرزون شاحناتهم سيتأثر.

جنرال موتورز تطلب من تجارها عدم بيع بعض الشاحنات

المصرى اليوم

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