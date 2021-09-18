أخبار عاجلة

محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي -
«مورينيو» يرفض الكشف عن خطة «روما» فى «الميركاتو الشتوى» -
إيقاف الدورى الإنجليزى 5 أسابيع بسبب «مونديال قطر» -
تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي -
كل حاجة بتبدأ بتخلص..محمود سعد يكشف أسباب توقف «باب الخلق» (فيديو) -
مضر يواجه الخليج غدًا في قمة مواجهات الجولة الرابعة من ممتاز كرة اليد -
14 عاما على الهواء -
وزير الأوقاف يلتقي قيادات الدعوة بالبحيرة: المعركة ضد التطرف لم تنته (صور) -
3 ملايين عقوبة من يفصح عن بيانات شخصية حساسة -
مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

5 علامات تخبرك بأن بطاريتك على وشك التلف

Print
5 علامات تخبرك بأن بطاريتك على وشك التلف 5 علامات تخبرك بأن بطاريتك على وشك التلف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر بطارية السيارة قطعة أساسية في السيارة كي تعمل، إذ تقوم بتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل السيارة.

وبحسب firestone complete auto care، يمكن أن تتعطل بطارية سيارتك فجأة، لذلك نوضح لك بعض العلامات التحذيرة التي تخبرك مسبقاً بأن سيارتك على وشك التلف.

5. تجاوز طاقة بطاريتك:

إذا اضطررت إلى استهلاك بطاريتك وتجاوز طاقتها أكثر من عدة مرات خلال الأسبوع أو الشهر الماضي بغض النظر عن السبب، فمن الأفضل استبدال البطارية.

4. رائحة البيض:

يمكن أن تنبعث رائحة مثل البيض الفاسد من تحت غطاء المحرك، ذلك عند تعرض بطاريتك للتلف مما يؤدي إلى تهوية الغاز.

لذلك قم بفحصها في أسرع وقت ممكن لأن حامض الكبريتيك يمكن أن يتسرب ويقضم أجزاء المحرك الأخرى.

3. يدور المحرك، لكنه لا يعمل أو يبدأ بعد عدة محاولات:

قد يكون هذا بسبب خطأ في بدء التشغيل، ولكن من المرجح أن يكون ذلك بسبب البطارية التي تفقد سوائلها.

إليك كيفية اكتشاف ذلك: أولاً، قم ببدء تشغيل سيارتك مرة أخرى، وبمجرد تشغيلها، قم بإزالة كبلات العبور واترك محرك سيارتك يعمل لمدة 30 دقيقة حتى يتمكن المولد من شحن البطارية مرة أخرى.

ثم قد إلى المنزل، وقم بإجراء اختبار بسيط، أوقف تشغيل المحرك وانتظر دقيقة ثم أعد تشغيل السيارة، افعل ذلك مرتين أو 3 مرات للتأكد من أنها لن تعطل مرة أخرى.

2. ضوء فحص المحرك يومض أو لن ينطفئ:

هناك عدد من الأسباب التي قد تجعل ضوء فحص المحرك الخاص بك قيد التشغيل، مثل: الأكسجين الخاطئ أو مستشعر تدفق الهواء، أو شمعات الإشعال التالفة، أو المحول الحفاز التالف.

وقد تكون البطارية الضعيفة هي المشكلة أيضًا، وذلك عندما تكون البطارية سيئة أو ناقصة الشحن، فلن تتمكن من إرسال الكمية المناسبة من الطاقة إلى كمبيوتر سيارتك.

وقد يتسبب هذا في تغير ضوء فحص المحرك، وإذا كنت تقود سيارة طراز أحدث، فقد يكون لديك أيضًا ضوء تحذير للبطارية على لوحة القيادة.

1. بطاريتك مشوهة ومنتفخة:

قد تتسبب الكميات الزائدة من البرودة أو الحرارة في حدوث تفاعل كيميائي داخل البطارية، مما يؤدي إلى انتفاخ علبة البطارية.

ولا يمكن إصلاح الانتفاخ في البطارية، لذلك سيكون من الضروري استبدال البطارية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي

محافظ الإسكندرية يعلن استفادة 82 سيدة من مشروع جمعيتي

«مورينيو» يرفض الكشف عن خطة «روما» فى «الميركاتو الشتوى»

«مورينيو» يرفض الكشف عن خطة «روما» فى «الميركاتو الشتوى»

إيقاف الدورى الإنجليزى 5 أسابيع بسبب «مونديال قطر»

إيقاف الدورى الإنجليزى 5 أسابيع بسبب «مونديال قطر»

تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي

تعرف على ملخص قصة مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بعد ترشح منة شلبي لجائزة إيمي