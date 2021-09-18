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هيثم شعبان: قادرون على تحقيق طموحات إدارة سيراميكا في الدوري

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هيثم شعبان: قادرون على تحقيق طموحات إدارة سيراميكا في الدوري هيثم شعبان: قادرون على تحقيق طموحات إدارة سيراميكا في الدوري

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وجه هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الشكر للمهندس طارق أبوالعينين، المشرف العام على الكرة، على الدعم الذي يقدمه للفريق بصفة خاصة، ومجلس إدارة النادي بصفة عامة.

وشدد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا على صعوبة مسابقة الدوري العام في نستختها المرتقبة، خاصة وأن المستويات الفنية بين جميع الأندية باتت متقاربة للغاية.

وأكد هيثم شعبان بأن لديه ثقة كبيرة في تحمل جميع اللاعيبن أعباء المسئولية، من أجل تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الجديد.

وأضاف أن الفريق يسعى لتلافي سلبيات الموسم الماضي، ومواصلة تحقيق أهداف إدارة سيراميكا كليوباترا، في ظل الدعم الهائل الذي تقدمه للفريق، من أجل الظهور بشكل مميز بالدوري.

المصرى اليوم

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