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قيادي في النهضة التونسية: راشد الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة

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قيادي في النهضة التونسية: راشد الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة قيادي في النهضة التونسية: راشد الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة

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أكد القيادي في حركة النهضة التونسية، زبير الشهودي، أن «راشد الغنوشي فقد السيطرة على قواعد الحركة»، على خلفية عدم استجابتها لدعواته بالنزول إلى الشارع منذ إقرار الرئيس قيس سعيّد تدابير استثنائية في البلاد.

وقال الشهودي، في تصريحات مع «صحيفة الشروق» التونسية، إن «قواعد النهضة لم تعد تستجيب لرئيسها»، معتبرا أنها باتت جزءاً من الشارع التونسي الرافض للبرلمان ولترؤس الغنوشي له.

واعتبر أن «الخطيئة الأصلية» لحركة النهضة كانت بترشح راشد الغنوشي في الانتخابات التشريعية، مشددا على أنه من بين أكبر الأخطاء عدم دعم عبدالفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية الماضية.

المصرى اليوم

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