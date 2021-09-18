رسالة مهمة من «التعليم» و«التعليم العالي» لطلاب الدبلومة الأمريكية

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها تتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية وبالأخص الحاصلين على شهادة الـACT لضمان وجود بيانات نجاح متكاملة للطلاب عن طريق التواصل مع مؤسسة الـACT بالولايات المتحدة، مضيفة: «توافقنا على مد فتح باب التنسيق حتى انتهاء قبول كل الطلاب الناجحين بالدبلومة الأمريكية».

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت: «من المهم ملاحظة أن هذا عام استثنائي نظرًا لوجود 3 شهادات دولية مختلفة ببيانات مختلفة، وتتعاون الوزارتان لتيسير قبول الطلاب رغم أن هذه شهادات دولية وليست مصرية ومسؤولية بياناتها تعود إلى الجهة المانحة وليس إلى وزارتي التعليم والتعليم العالي، ولكننا نتعاون من أجل تيسير قبول الطلاب وسوف يستغرق هذا قرابة الأسبوع حتى ننتهي من تدقيق البيانات وإرسالها لمكتب التنسيق».