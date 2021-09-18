رئيس وزراء باكستان: حركة طالبان تغيرت

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قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنه يتوقع أن حركة «طالبان» الأفغانية قد تغيرت «استنادا إلى التصريحات الصادرة عنها».

وأوضح خان أن الحكومة الأفغانية السابقة اتهمت باكستان بدعم الحركة «للتستر على فسادها»، مضيفا أن «ادعاءها لا أساس له»، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن بلاده «تعمل مع كل جيران أفغانستان وتدرس شروطا على الحكومة في كابول تنفيذها لنعترف بها»، لافتا إلى أن «الحكومة الأفغانية يجب أن تكون شاملة وتوحد جميع الأطياف في البلاد».

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه «ليس متأكدا إن كان لدى واشنطن سياسة متسقة بشأن أفغانستان»، مؤكدا أنه في حال عدم استقرار أفغانستان «فإن تبعات ذلك وخيمة ومنها مشكلة اللاجئين والإرهاب».

وفي حديثه عن العلاقات السعودية الإيرانية، أكد خان أن «مصلحتنا الرئيسية في توصل السعودية وإيران إلى تفاهم بينهما والنزاع بين البلدين كارثة بالنسبة لنا وللعالم النامي».