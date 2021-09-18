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شهدت أسواق السمك فى المحافظات، تراجع وانخفاض فى الأسعار بمستهل تداول اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو البلطى 18.5 جنيه، والبرانيس الاسكندرانى بـ35 جنيه سعر التداول، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.
وتنشر "المصرى اليوم"، أسعار سوق السمك فى مصر اليوم:
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
جمبرى سويسى 3
|
125
|
90
|
160
|
2021-09-18
|
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم
|
45
|
40
|
50
|
2021-09-18
|
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|
35
|
32
|
38
|
2021-09-18
|
بربونى مجمد
|
30
|
25
|
35
|
2021-09-18
|
دنيس
|
110
|
90
|
130
|
2021-09-18
|
جمبرى سويسى جامبو
|
435
|
400
|
470
|
2021-09-18
|
جمبرى سويسى 1
|
335
|
300
|
370
|
2021-09-18
|
جمبرى سويسى 2
|
235
|
200
|
270
|
2021-09-18
|
جمبري 2 مجمد
|
125
|
85
|
165
|
2021-09-18
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-09-18
|
بورى 1 (≥ 500 جرام)
|
50
|
40
|
60
|
2021-09-18
|
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)
|
30
|
25
|
35
|
2021-09-18
|
مازليا - كشر
|
35
|
30
|
40
|
2021-09-18
|
شعور
|
35
|
30
|
40
|
2021-09-18
|
وقار
|
90
|
80
|
100
|
2021-09-18
|
قاروص
|
90
|
80
|
100
|
2021-09-18
|
سردين مجمد
|
20
|
15
|
25
|
2021-09-18
|
الماكريل مجمد
|
30
|
25
|
35
|
2021-09-18
|
برانيس اسكندرانى
|
35
|
30
|
40
|
2021-09-18
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
18.5
|
17
|
20
|
2021-09-18