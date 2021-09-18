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شهدت أسواق السمك فى المحافظات، تراجع وانخفاض فى الأسعار بمستهل تداول اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو البلطى 18.5 جنيه، والبرانيس الاسكندرانى بـ35 جنيه سعر التداول، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر "المصرى اليوم"، أسعار سوق السمك فى مصر اليوم:

الأسعار