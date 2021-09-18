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البلطي بـ18.5 جنيه .. سعر السمك والجمبري في السبت 18 سبتمبر 2021

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البلطي بـ18.5 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر السبت 18 سبتمبر 2021 البلطي بـ18.5 جنيه .. سعر السمك والجمبري في السبت 18 سبتمبر 2021

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شهدت أسواق السمك فى المحافظات، تراجع وانخفاض فى الأسعار بمستهل تداول اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، حيث سجل سعر كيلو البلطى 18.5 جنيه، والبرانيس الاسكندرانى بـ35 جنيه سعر التداول، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر "المصرى اليوم"، أسعار سوق السمك فى اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

جمبرى سويسى 3

125

90

160

2021-09-18

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم

45

40

50

2021-09-18

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-09-18

بربونى مجمد

30

25

35

2021-09-18

دنيس

110

90

130

2021-09-18

جمبرى سويسى جامبو

435

400

470

2021-09-18

جمبرى سويسى 1

335

300

370

2021-09-18

جمبرى سويسى 2

235

200

270

2021-09-18

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-09-18

مرجان مجمد

22

19

25

2021-09-18

بورى 1 (≥ 500 جرام)

50

40

60

2021-09-18

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

30

25

35

2021-09-18

مازليا - كشر

35

30

40

2021-09-18

شعور

35

30

40

2021-09-18

وقار

90

80

100

2021-09-18

قاروص

90

80

100

2021-09-18

سردين مجمد

20

15

25

2021-09-18

الماكريل مجمد

30

25

35

2021-09-18

برانيس اسكندرانى

35

30

40

2021-09-18

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

18.5

17

20

2021-09-18

المصرى اليوم

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