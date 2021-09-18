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انقلبت بهم سيارة نقل موتي.. إصابة 3 أشقاء أثناء مرافقتهم جثمان والدهم ببني سويف

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انقلبت بهم سيارة نقل موتي.. إصابة 3 أشقاء أثناء مرافقتهم جثمان والدهم ببني سويف انقلبت بهم سيارة نقل موتي.. إصابة 3 أشقاء أثناء مرافقتهم جثمان والدهم ببني سويف

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أصيب 3 أشقاء، في حادث انقلاب سيارة نقل موتى أثناء مرافقتهم لحالة وفاة بالصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائى يفيد بانقلاب سيارة سيارة نقل موتى مما أدى إلى إصابة 3 أشقاء كانوا بداخلها أثناء مرافقتهم نعش جثمان والدهم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة المحافظة ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم «سامح.ص.و» 45 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر، واشقاءه «ابنوب» 31 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومجدى 51 سنة، مصاباً بجرح قطعى باليد اليسرى 3 سم، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

وتم تدبير سيارة نقل موتى بديلة لنقل الجثمان وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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