إزالة 123 حالة تعد على أراضي مشروعات وأملاك الدولة جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بعدد من قري ونجوع المركز، لتنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي الدولة، والتى أسفرت عن إزالة 123 حالة تعد بمركز اسنا جنوب الأقصر خلال 5 أيام.

وأسفرت مجهودات الحملة خلال 5 أيام عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 123 حالة تعد، منها 56 مخالفة بري إسنا بمجلس قروي الدير بمساحة 12 فدانا و15 قراطا وسهما، و23 حالة ري والوحدة المحلية وأملاك دولة بالنجوع قبلي ونجع أبوسعيد شرق إسنا بمساحة 10 قراريط وسهم، و14 حالة مخالفة آثار وري أرمنت بمنطقة الجبلين التابعة لقرية الكيمان بمساحة 19 فدانا و4 قراريط، و15 حالة تعدي أملاك دولة بقرية الحميدات شرق مدينة إسنا بمساحة 8 أفدنة و750 مترا مربعا، عبارة عن تعدي بناء أسوار في المهد وأحواش وعشش دون سند من القانون، بإجمالي عدد 39 فدانا و18 قيراطا، وازالة 15 حالة على 34 ألف متر مربع.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة إسنا، استمرار موجة الإزالات لاسترداد أراضي الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بجميع أنواعه.