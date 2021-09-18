أبرزها ليفربول ضد كريستال بالاس .. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة (7مباريات)

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تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي, حيث تقام 7 مباريات, أبرزها مبارة ليفربول ضد كريستال بالاس حيث لعب ليفربول قبل هذه المباراة في دوري أبطال أوروبا وحقق الفوز على نادي إيه سي ميلان مما قد يحقق له دفعة معنوية في هذه المباراة بالاضافة الى ان ليفربول يحتل المركز الثالث في الدوري الانجليزي حاليا برصيد 10 نقاط وبنفس عدد نقاط صاحب المركز الأول فريق مانشستر يونايتد, أما نادي كريستال بالاس فلم يحقق سوى فوز وحيد في الاربع جولات السابقة ويحتل المركز 11 في الدوري الانجليزي حاليا.

ايضا من أبرز مبارايات اليوم مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون حيث يحتل فريق مان سيتي المركز الخامس حاليا وبرصيد 9 نقاط ويسعى بطل الدوري الموسم السابق الى العودة الى القمة وتجاوز الاربع فرق المتصدرة حاليا, أما فريق ساوثهامبتون فلم يحقق أى فوز حتى الان في الدوري الانجليزي ورصيده 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة يحتل بها المركز 14 في الدوري الانجليزي.

وتقام أيضا مباراة بيرنلي ضد ارسنال وكلا الفريقان يقبعان في قاع الدوري, حيث يحتل أرسنال المركز 17 حيث لم يحقق سوى فوز وحيد وثلاث هزائم متتالية, بينما جاء فريق بيرنلي في المركز قبل الأخير من الدوري بتعادل وحيد وثلاث هزائم.

وفيما يلي جميع مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة :

- ولفرهامبتون ضد برينتفورد

المباراة تقام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة على ملعب مولينيو وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium

- نورويتش ضد واتفورد

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب كارو رود وتنقلها قناة beIN Sports 1 Extra

- بيرنلي ضد ارسنال

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب تيرف مور وتنقلها قناة beIN Sports 3 HD Premium

- مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد وتنقلها قناة beIN Sports 2 HD Premium

- ليفربول ضد كريستال بالاس

المباراة تقام الساعة 4 عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium

- استون فيلا ضد إيفرتون

المباراة تقام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك وتنقلها قناة beIN Sports 1 HD Premium