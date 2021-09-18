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اليوم.. الحكم على فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة التحريض على الفسق

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اليوم.. الحكم على فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة التحريض على الفسق اليوم.. الحكم على فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة التحريض على الفسق

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تصدر المحكمة الاقتصادية غربي الإسكندرية، اليوم السبت، الحكم في قضية الفتاة ياسمين الشهيرة بـ «كائن الهوهوز» وصديقها، بتهمة التحريض على الفسق .

كانت النيابة العامة، أحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمة «ياسمين.ع» فتاة تيك توك المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز«، وصديقها المصور لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وثبت من تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة صورت فيديوهات داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها «أسامة» الذي كان يصورها بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات.

وتبين أن المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة في الربح المادي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «ياسمين، ع»، فتاة تيك توك والمتهمة ببث مقاطع بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالاً وإيحاءات منافية للآداب، بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

المصرى اليوم

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