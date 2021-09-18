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«الري»: «المساحة» تنفذ ١١٢ ألف معاينة وفحص لتثمين أراضي الدولة بالمحافظات

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«الري»: «المساحة» تنفذ ١١٢ ألف معاينة وفحص لتثمين أراضي الدولة بالمحافظات «الري»: «المساحة» تنفذ ١١٢ ألف معاينة وفحص لتثمين أراضي الدولة بالمحافظات

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تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة يستعرض أهم المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها حالياً، منها تنفيذ أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظات من خلال لجان التثمين ولجان الفحص بإجمالي ١١٢ ألف طلب في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية السبت إن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقاً للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وأضاف «عبدالعاطي»، أن هيئة المساحة تشارك في أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة بجميع محافظات الجمهورية من خلال لجان التثمين ولجان الفحص حيث بلغ إجمالى المعاينات أكثر من ١١٢ ألف طلب في جميع محافظات الجمهورية، وتنفيذ الأعمال المساحية اللازمة لتوسعة مصارف غرب الدلتا .

وأوضح وزير الري إنه تم الإنتهاء من حوالي ١٥٠ كيلومتر بمحافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ الأعمال المساحية اللازمة لعدد (١١) محطة رفع على تلك المصارف وذلك ضمن خطة الوزارة للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا.

رفع مساحة المشروعات الجديد بالري
رفع مساحة المشروعات الجديد بالري

وأشار «عبدالعاطي»، إلى التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسكندرية حيث تقوم هيئة المساحة بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لإنشاء خرائط طبوغرافية رقمية بمقياس رسم ١ / ١٠٠٠ للمناطق غير المخططة بالإسكندرية لإستخدامها في أعمال التطوير بالمحافظة بالإضافة لتحديث الخرائط المساحية (الورقية والرقمية) بمقياس رسم ١ / ٥٠٠٠ بمسطح إجمالي قدره ٢٥٠٠ كيلومتر مربع.

ولفت وزير الري إلى أن هيئة المساحة تتعاون مع شركات القطاع الخاص في إنشاء ومراجعة واعتماد الخرائط المساحية طبقــًا للمواصفات القياسية المصرية التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة والتى قامت الهيئة بتحديثها عام ٢٠٢٠ والخاصة بعملية إنتاج الخرائط المساحية، موضحا أنها تقوم بتوفير جميع الأطالس والخرائط المساحية (الطبوغرافية والتفصيلية) التي تطلبها مكتبة الإسكندرية للعرض بالمكتبة ولاستخدامها في أعمال البحث والإطلاع وجميع أغراض البحث العلمي للمترددين على المكتبة.

المصرى اليوم

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