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بحجم هاتف صغير.. "أول كلية صناعية" قابلة للزراعة بالجسم تلقى جائزة!

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بحجم هاتف صغير.. "أول كلية صناعية" قابلة للزراعة بالجسم تلقى جائزة! بحجم هاتف صغير.. "أول كلية صناعية" قابلة للزراعة بالجسم تلقى جائزة!
اختراع يدمج "مرشح الدم" و"المفاعل الحيوي" وبوصلته تتجه لإنهاء المعاناة

بحجم هاتف صغير..

حظي "مشروع الكلى" بجائزة قدرها 650 ألف دولار، من مؤسسة "Kindey X"، بعد ابتكارها نموذجًا لأول كلية صناعية قابلة للزرع في جسم الإنسان.

وتعمل مؤسسة "Kindey X" بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية والجمعية الأميركية لأمراض الكلى، على دعم مبادرات ترمي لتسريع الاختراعات الساعية للوقاية من أمراض الكلى وتشخيصها وعلاجها؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

ويعد "مشروع الكلى" ثمرة تعاون بين جامعتي كاليفورنيا وفاندربيلت الأميركيتين، ويقوم على دمج الجزأين الأساسيين من مشروع الكلى الصناعية الذي كانا يعملان عليه كل على حدة، وهما "مرشح الدم" و"المفاعل الحيوي"، لصنع كلية حيوية بحجم هاتف متحرك صغير.

وحسبما ذكر موقع جامعة كاليفورنيا فقد اختبر مشروع الكلى بنجاح مرشح الدم، الذي يزيل الفضلات والسموم من الدم، والمفاعل الحيوي الذي يكرر وظائف الكلى الأخرى، مثل توازن الشوارد في الدم.

وعمل فريقان من باحثي الجامعتين على دمج الوحدتين في نسخة مصغرة من الكلى الاصطناعية، وقيّموا أداءها في تجارب سريرية أثبتت نجاح الجهاز في العمل مدعومًا بضغط الدم وحده، ودون الحاجة إلى تسييل الدم أو الأدوية المثبطة للمناعة.

ومن شأن الاختراع الجديد أن يساهم في دعم ملايين المصابين بالفشل الكلوي حول العالم، والذين يضطرون إلى زيارة عيادات غسيل الكلى بانتظام.

كذلك سيوفر الاختراع بديلًا لتبرعات الكلى من أجل الزراعة، والتي يزداد الطلب عليها على نحو مستمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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