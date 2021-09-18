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وزيرة الهجرة : وصول جثمان المواطن المصري المتوفي في إيطاليا إلى اليوم

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وزيرة الهجرة : وصول جثمان المواطن المصري المتوفي في إيطاليا إلى مصر اليوم وزيرة الهجرة : وصول جثمان المواطن المصري المتوفي في إيطاليا إلى اليوم

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تابعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واقعة وفاة المواطن المصري إسلام عيد أحمد، البالغ من العمر 30 عاما من مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، ومقيم بإيطاليا، حيث عثرت السلطات الإيطالية عليه متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كيلو من مدينة لودي الإيطالية.

من جانبها، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مع أهل المواطن المصري إسلام عيد أحمد، المقيمين في مدينة ميلانو الإيطالية، وقدمت لهم واجب العزاء مؤكدة على متابعتها سير التحقيقات في واقعة وفاة نجلهم المقيم في فيا لودينو في لودي الإيطالية، بالتعاون والتواصل مع القنصلية العامة المصرية بميلانو، للوقوف على سبب الوفاة غير المعروف حتى الآن.

من جانبهم، أوضح أهل المواطن المصري المتوفي إسلام عيد أحمد، أنه تم العثور على جثته، من قبل الشرطة الإيطالية، على طول خطوط السكك الحديدية الواقعة بين محلية ساندون ومزرعة كارازينا، وتدخل رجال الإطفاء وشرطة السكك الحديدية في الحال، لكن لم يستطع الأطباء الذين وصلوا على الفور إنقاذه، كما أنه لم يتم التأكد بعد من ظروف الوفاة، وهناك شكوك بأن سبب الوفاة يعود لارتطامه بجانبه بقطار متحرك، مؤكدين أنه كان يعاني من إعاقة في القدم تسببت في صعوبة حركة سيره.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها تتابع وصول جثمان المواطن المصري إسلام عيد أحمد، إلى ، والمقرر له اليوم السبت، بعدما تم احتجاز الجثمان لعدة أيام من قبل السلطات الإيطالية كإجراء استقصائي واحترازي في محاولة للتأكد من سبب الوفاة، لكن أهل المتوفي طالبوا بعودة الجثمان لدفنه في مصر.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن التحقيقات في الواقعة مستمرة حتى مع عودة الجثمان إلى مصر، لمعرفة سبب الوفاة والتأكد من إذا كان هناك بعد جنائي في الواقعة أم لا، فضلا عن متابعة كافة حقوقه القانونية لدى السلطات الإيطالية.

المصرى اليوم

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