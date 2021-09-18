زراعة قنا تفحص 581 ألفًا و920 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء

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أعلنت مديرية الزراعة بقنا، عن استمرار تنفيذ أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمناطق زراعة النخيل الاقتصادية، وتكثيف أعمالها الإرشادية، وندوات التوعية للمزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة في التعامل مع أشجار النخيل، وطرق الوقاية من سوسة النخيل.

ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزاره الزراعة بقنا أنه تم فحص عدد 581 ألفا و920 نخلة بنطاق المحافظة، وإرشاد المزارعين بكيفية علاج النخيل المصاب، وصرف المبيدات المدعَّمة من الوزارة للمزارعين أصحاب النخيل المصابة، مشيرا إلى أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 1952 نخلة، حيث تمت معالجة 1493 نخلة، وإزالة 429 نخلة للقضاء على الإصابة نهائيا، والرش الوقائي لثلاثين نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة للحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، وجار تقليع 455 نخلة أخرى مصابة بالسوسة الحمراء.

وأضاف عبدالرازق أن الفترة الحالية هي أهم الفترات لمحصول البلح، لأنها مرحلة نضج ثمار البلح والتمور، وتحتاج إلى إجراءات زراعية هامة لنضج المحصول ورفع درجة تركيز السكر فيها، لذلك أوصت مديرية الزراعه بالري على فترات متباعدة وبكميات قليلة، وعدم تقليم النخيل عقب جمع المحصول للوقاية من الإصابة بسوسة نخيل البلح، والاهتمام بفحص أشجار النخيل للتعرف على وجود أي إصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء لكونها من أخطر الآفات التي تصيب أشجار النخيل، بالإضافة إلى تجنب الأخطاء الشائعة التي يقوم بها المزارعون وتؤدى إلى الإصابة بهذه الآفة الخطرة التي تؤثر على المحصول وجودة الثمار.