أخبار عاجلة

فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11 -
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية -
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة -
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة -
"الشورى" يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع القادم -
أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار -
شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد" -
شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن -
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

زراعة قنا تفحص 581 ألفًا و920 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء

Print
زراعة قنا تفحص 581 ألفًا و920 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء زراعة قنا تفحص 581 ألفًا و920 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة بقنا، عن استمرار تنفيذ أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمناطق زراعة النخيل الاقتصادية، وتكثيف أعمالها الإرشادية، وندوات التوعية للمزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة في التعامل مع أشجار النخيل، وطرق الوقاية من سوسة النخيل.

ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزاره الزراعة بقنا أنه تم فحص عدد 581 ألفا و920 نخلة بنطاق المحافظة، وإرشاد المزارعين بكيفية علاج النخيل المصاب، وصرف المبيدات المدعَّمة من الوزارة للمزارعين أصحاب النخيل المصابة، مشيرا إلى أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 1952 نخلة، حيث تمت معالجة 1493 نخلة، وإزالة 429 نخلة للقضاء على الإصابة نهائيا، والرش الوقائي لثلاثين نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة للحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، وجار تقليع 455 نخلة أخرى مصابة بالسوسة الحمراء.

وأضاف عبدالرازق أن الفترة الحالية هي أهم الفترات لمحصول البلح، لأنها مرحلة نضج ثمار البلح والتمور، وتحتاج إلى إجراءات زراعية هامة لنضج المحصول ورفع درجة تركيز السكر فيها، لذلك أوصت مديرية الزراعه بالري على فترات متباعدة وبكميات قليلة، وعدم تقليم النخيل عقب جمع المحصول للوقاية من الإصابة بسوسة نخيل البلح، والاهتمام بفحص أشجار النخيل للتعرف على وجود أي إصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء لكونها من أخطر الآفات التي تصيب أشجار النخيل، بالإضافة إلى تجنب الأخطاء الشائعة التي يقوم بها المزارعون وتؤدى إلى الإصابة بهذه الآفة الخطرة التي تؤثر على المحصول وجودة الثمار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11

لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11

أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية

أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية

أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة

محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة