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7 آلاف أسرة بدون كهرباء وإصابة 6 أشخاص .. إعصار تشانتو يضرب وسط وشرق اليابان

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7 آلاف أسرة بدون كهرباء وإصابة 6 أشخاص .. إعصار تشانتو يضرب وسط وشرق اليابان 7 آلاف أسرة بدون كهرباء وإصابة 6 أشخاص .. إعصار تشانتو يضرب وسط وشرق اليابان

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ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن إعصار «تشانتو» الاستوائي ضرب في الساعات الأولى من صباح اليوم المناطق المطلة على ساحل المحيط الهادئ في وسط وشرق اليابان؛ ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بسبب الرياح القوية.

وأشارت الوكالة- في بيان نقلته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية اليوم السبت- إلى أن الإعصار قد يستمر في التوجه شرقًا حتى تضعف قوته ويتحول إلى إعصار خارج المدار في وقت لاحق من اليوم، لكنها حذرت من مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات والأمواج العالية، خاصة في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد.

ووصل الإعصار إلى اليابسة في جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان يوم أمس الجمعة وتحرك شرقا قبل أن يضرب منطقتي «شيكوكو» و«كينكي». فيما قالت حكومة محلية في محافظة واكاياما، إن الإعصار تسببت في تطاير بلاط السقف من حوالي 50 منزلاً وكسر زجاج النوافذ في وقت مبكر من صباح اليوم؛ مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص.

وقال عمال الإنقاذ، إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في كيوشو بسبب الطقس العاصف في الساعات الماضية.. بينما ظلت أكثر من 7 آلاف أسرة بدون كهرباء لساعات طويلة.

المصرى اليوم

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