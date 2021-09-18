بالاسماء : مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة

مراكز فرق التقصي الثابتة العاملة ايام الجمعة في المملكة
الرقم
المحافظة
المركز الثابت
1
العاصمة
مركز صحي عمان الشامل
مستشفى الامير حمزه
مستشفى البشير
مركز صحي الجبيهة
2
مادبا
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3
الزرقاء
مبنى مديرية الصحة
مركز صحي المشيرفة
مركز صحي الظليل
مستشفى الأمير فيصل
مستشفى الزرقاء الحكومي
4
المفرق
مستشفى المفرق الحكومي
مستشفى البادية الشمالية
مستشفى الرويشد
5
الرمثا
مركز صحي الرمثا الغربي
6
اربد
مديرية الصحة
مركز صحي قميم
مستشفى الأميرة بسمة
7
جرش
مركز صحي جرش الشامل
مركز صحي القادسية
8
عجلون
مركز صحي الامير حسن كفرنجة
مركز صحي عجلون الشامل