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بالاسماء : مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة

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بالاسماء : مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة بالاسماء : مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة

مراكز  فرق التقصي الثابتة العاملة ايام الجمعة في المملكة

 

الرقم

المحافظة

المركز الثابت

 

1

العاصمة

مركز صحي عمان الشامل

 

مستشفى الامير حمزه

 

مستشفى البشير

 

مركز صحي الجبيهة

 

2

مادبا

المختبر لا يعمل وكذالك لا يوجد كادر للعمل

     

3

الزرقاء

مبنى مديرية الصحة

 

مركز صحي المشيرفة

 

مركز صحي الظليل

 

مستشفى الأمير فيصل

 

مستشفى الزرقاء الحكومي

 

4

المفرق

مستشفى المفرق الحكومي

   

مستشفى البادية الشمالية

   

مستشفى الرويشد

 

5

الرمثا

مركز صحي الرمثا الغربي

 

6

اربد

مديرية الصحة

 

مركز صحي قميم

 

مستشفى الأميرة بسمة

 

7

جرش

مركز صحي جرش الشامل

 

مركز صحي القادسية

 

8

عجلون

مركز صحي الامير حسن كفرنجة

 

مركز صحي عجلون الشامل

   

جي بي سي نيوز

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