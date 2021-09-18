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كشف أحمد ميهوب المدير الفني لفريق الكروكيه بنادى الزمالك عن تكثيف إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأ ببطولة الدورى حيث يواجه الفريق، الغابة بأولى جولاته بالبطولة، والتي تقام على مدار يومى الخميس والجمعة المقبلين على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وأكد ميهوب أن كروكيه الزمالك يسعى للظهور بشكل مميز من أجل حصد جميع البطولات بالموسم الجديد.

يذكر أن فريق الكروكية كان قد حصد لقب 3 بطولات من واقع 4 في الموسم الماضى.. حيث حصد لقب كأس مصر وكأس الاتحاد وكأس فردى الأندية.