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جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

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جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 والقرارا الوزاري رقم 440 لسنة 2018، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية المصدرة بجمرك الدى اتش ال برئاسة الدكتورة فريدة سليم مدير الجمرك، اشتبه ايهاب عامر صلاح مأمور الحركة في مشمول شهادة الصادر رقم ٤٤٦٥٧ لسنة ٢٠٢١ بوليصة رقم ٢٢٥٩٨٣٩٠١٣ بعدد واحد طرد بوزن ٨.٥ ك قائم والمصدرة لدولة .

وبالعرض على الدكتورة فريدة سليم قررت تشكيل لجنة من إيهاب خليفة مدير إدارة الحركة وإيهاب عامر مأمور الحركة لمعاينة الطرد فتبين وجود ملابس وأغراض شخصية و2 حقيبة صغيرة إحداهما سوداء اللون والأخرى صفراء اللون بفتحهما تبين وجود 1495 قرص من أقراص الكبتاجون والاكستازي وزانكس المخدرة مخبأة في قاع الحقائب .

وبلغت اقيمة الجمركية للمضبوطات 516 الف جنية بعد الرجوع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي .

قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 56 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وقام بالعد والتحريز تامر احمد خالد مأمور الحركة وتم إرسال الحرز واصل المحضر للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

المصرى اليوم

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