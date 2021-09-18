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قال الفنان داود حسين، إنه يحب المنوعات، وقدم العديد من القضايا الخفيفة والكوميدية، مشيرا إلى أنه تعلم الفن علي يد أساتذة كبار في مصر، منهم الراحل ذكي طليمات وغيرهم من المبدعين.

وأضاف حسين خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، هناك اعتقاد كبير انني ابن الفنان حسين عبد الرضا، وأنا دائما أقول أنه هذا الخبر غير صحيح، مؤكدا على أنه تتلمذ علي يد ذكي طليمات، وهو أستاذي وصاحب فضل عليا.

وتابع: من الممكن أن أقدم برنامج كوميدي خفيف في مصر، ولكن المهم أن يكون معمول بطريقة جيدة، ولا أحد يزعل من فقرات البرنامج أو تقليد الشخصيات.

وقام الفنان الكويتي داود حسين بتقليد عدد الفنانيين وفي مقدمتهم محمد هنيدي، وعاصي الحلاني، ومحمد عبده، وهو من أصعب الشخصيات التي قمت بتقليدها وأيضا قام بتقليد عدد من الفنانيين.

قال الفنان والكوميديان الشهير داوود حسين أنه سعيد وفخور بظهوره ببرنامج واحد من الناس، والذي يتابعه منذ سنوات طويلة، وفور تلقي الدعوة وافقت علي الفور

وأضاف داوود حسين خلال حلول ضيفا مع الإعلامي عمرو الليثي، لما كنت بشوفه مع البسطاء فى واحد من الناس كنت بتمنى أبقى معاه وزاد حبه له من البرنامج وعمل الخير، وأنا كنت بدعيلك بظهر الغيب لأنني كنت أشاهد حلقاتك، وأنت تلتقي بالبسطاء والفقراء وكنت دائما أقول ياريتني كنت معاك.

تابع حسين ، أن مصر بلدي الثاني وتعلمت الفن من خلال الدراسة في مصر، وإن شاء الله ساتواجد بشكل مستمر هنا، وهناك أعمال فنية قريبة، وساكون مستقر في مصر قريبا.