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كشف وائل جمعة، مدير منتخب مصر الأول، عن موعد إعلان الحهاز الفني للقائمة التي ستخوض مباراتي الفراعنة أمام المنتخب الليبي، بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال جمعة في تصريحات متلفزة: «الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كيروش سيعلن قائمة منتخب مصر يوم 26 من سبتمبر الجاري على أن ينطلق المعسكر بعدها بيومين».

ويلعب منتخب مصر أمام ليبيا يومي 6 و10 من أكتوبر المقبل بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

وتضم مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 كل من ليبيا وأنجولا والجابون.

وأتم جمعة تصريحاته مؤكدًا على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ونظيره الليبيري نهاية الشهر الجاري استعدادًا لمواجهتي ليبيا.