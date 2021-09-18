أخبار عاجلة

"القرني": قيض الله الملك عبدالعزيز في سن مبكرة لتوحيد هذا الكيان العظيم -
بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض -
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس -
المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى بدءا من الجمعة المقبل..ضوابط التطبيق وغرامات على المخالفين -
وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة -
نقيب الفلاحين يكشف عن خطة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ببدائل الأعلاف والإنتاج الداجني -
«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل -
خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية -
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 -
بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

ماكرون يكشف النقاب عن جيل جديد من القطارات

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ثوران قوي لبركان فويغو غرب غواتيمالا

ثوران قوي لبركان فويغو غرب غواتيمالا

بكين: تحالف أوكوس ينتهك اتفاقيات دولية

بكين: تحالف أوكوس ينتهك اتفاقيات دولية

الأزمة بين الجزائر والمغرب تتصاعد

الأزمة بين الجزائر والمغرب تتصاعد

الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات

الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات