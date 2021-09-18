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"القرني": قيض الله الملك عبدالعزيز في سن مبكرة لتوحيد هذا الكيان العظيم
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى بدءا من الجمعة المقبل..ضوابط التطبيق وغرامات على المخالفين
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:23 مساءً
وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:18 مساءً
نقيب الفلاحين يكشف عن خطة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ببدائل الأعلاف والإنتاج الداجني
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:18 مساءً
«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:18 مساءً
خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:18 مساءً
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ماكرون يكشف النقاب عن جيل جديد من القطارات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 18 سبتمبر 2021 12:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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