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"القرني": قيض الله الملك عبدالعزيز في سن مبكرة لتوحيد هذا الكيان العظيم
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:24 مساءً
المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى بدءا من الجمعة المقبل..ضوابط التطبيق وغرامات على المخالفين
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:23 مساءً
وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:18 مساءً
نقيب الفلاحين يكشف عن خطة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ببدائل الأعلاف والإنتاج الداجني
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:18 مساءً
«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:18 مساءً
خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:18 مساءً
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إطلاق قذائف "آر بي جي" احتفالا بوصول الوقود إلى لبنان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 18 سبتمبر 2021 12:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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