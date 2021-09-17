«ارتكبوا أعمال شغب وعنف».. الداخلية تكشف ملابسات «مشاجرة الفرح» في البحيرة

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كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله حدوث مشادة بين بعض الأشخاص أمام قاعة أفراح بالبحيرة، وتضرر أصحاب المحال التجارية المجاورة للقاعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يظهر خلاله حدوث مشادة بين بعض الأشخاص أمام قاعة أفراح كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وأسفل المقطع المشار إليه إستغاثة من أصحاب المحال التجارية المجاورة للقاعة يتضرروا خلالها من قاعة الأفراح المشار إليها بسبب أعمال الشغب والبلطجة والألعاب النارية وأن القاعة مغلقة ولا يجوز عمل أفراح بها وتوجد خسائر بالمحلات الخاصة بهم بسب هذه القاعة.

وأضافت: «بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالإستغاثة وأن ما ظهر بمقطع الفيديو ما هي إلا مشادة كلامية بين طرفى «عرس» كان قد أقُيم سابقاً بالقاعة المشار إليها وعدم حدوث أي أعمال شغب أو بلطجة أو إستخدام ألعاب نارية أو تلفيات بالمحال التجارية».

وتابعت: «بإستدعاء المدير المسؤول عن القاعة أيد ما جاء بالفحص، وقرر بإلتزامهم بقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل القاعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».