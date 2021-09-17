أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 -
بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر -
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا -
"الداخلية في أسبوع".. عرض عسكري للوطن وسقوط المهربين والمخالفين يتوالى -
مسيرة هجن و"سيرة المجد".. أمير حائل يرعى احتفاء المنطقة بالوطن "صور" -
في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن" -
بسملة تتحدى التنمر بالكاراتية.. في ناس لما بتشوفني بتقولى نتي قصيرة اوي.. وكلامهم بيوجعني -
هينقلونا في حتة تانية.. المونوريل والقطار الكهربائي السريع.. أيه الفرق بينهم؟ وبيروحو فين؟ -
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة -
محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«ارتكبوا أعمال شغب وعنف».. الداخلية تكشف ملابسات «مشاجرة الفرح» في البحيرة

Print
«ارتكبوا أعمال شغب وعنف».. الداخلية تكشف ملابسات «مشاجرة الفرح» في البحيرة «ارتكبوا أعمال شغب وعنف».. الداخلية تكشف ملابسات «مشاجرة الفرح» في البحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله حدوث مشادة بين بعض الأشخاص أمام قاعة أفراح بالبحيرة، وتضرر أصحاب المحال التجارية المجاورة للقاعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يظهر خلاله حدوث مشادة بين بعض الأشخاص أمام قاعة أفراح كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وأسفل المقطع المشار إليه إستغاثة من أصحاب المحال التجارية المجاورة للقاعة يتضرروا خلالها من قاعة الأفراح المشار إليها بسبب أعمال الشغب والبلطجة والألعاب النارية وأن القاعة مغلقة ولا يجوز عمل أفراح بها وتوجد خسائر بالمحلات الخاصة بهم بسب هذه القاعة.

وأضافت: «بالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالإستغاثة وأن ما ظهر بمقطع الفيديو ما هي إلا مشادة كلامية بين طرفى «عرس» كان قد أقُيم سابقاً بالقاعة المشار إليها وعدم حدوث أي أعمال شغب أو بلطجة أو إستخدام ألعاب نارية أو تلفيات بالمحال التجارية».

وتابعت: «بإستدعاء المدير المسؤول عن القاعة أيد ما جاء بالفحص، وقرر بإلتزامهم بقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل القاعة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«حبي نفسك».. خلاصة نصائح نيللي كريم إلى ابنتها وللفتيات (فيديو)

«حبي نفسك».. خلاصة نصائح نيللي كريم إلى ابنتها وللفتيات (فيديو)

«11 سنة نكد».. نيللي كريم تتراجع عن تصريحاتها حول زوجها السابق: «غصب عني»(فيديو)

«11 سنة نكد».. نيللي كريم تتراجع عن تصريحاتها حول زوجها السابق: «غصب عني»(فيديو)

فيديو جديد من مناورات "بعثة السلام 2021" يظهر أداء قاذفة اللهب "سولنتسيبيوك" و راجمات صواريخ غراد

فيديو جديد من مناورات "بعثة السلام 2021" يظهر أداء قاذفة اللهب "سولنتسيبيوك" و راجمات صواريخ غراد

خالد زكريا: استفادة قطاعي الصحة والتعليم من انخفاض نسبة فوائد الديون (فيديو)

خالد زكريا: استفادة قطاعي الصحة والتعليم من انخفاض نسبة فوائد الديون (فيديو)