بث مباشر موعد مشاهدة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق توتنهام نظيره تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأحد 19-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه تشيلسي بقيادة لوكاكو نظيره توتنهام عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة - السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 19-9-2021 اضغط هنــــا

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب توتنهام - تشيلسي الأحد 19 سبتمبر 2021،

5.30 مصر، 6.30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام هوتسبير