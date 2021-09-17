بث مباشر موعد مشاهدة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق توتنهام نظيره تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأحد 19-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.
يواجه تشيلسي بقيادة لوكاكو نظيره توتنهام عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة - السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 19-9-2021 اضغط هنــــا
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الملعب
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توتنهام - تشيلسي
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beIN Sports 1 HD Premium
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توتنهام هوتسبير
مباراة تشيلسي و توتنهام في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية