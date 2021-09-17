فيوتشر يتعاقد مع صفقة جديدة.. «هداف الدوري الغاني»

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نجح مسؤولو فيوتشر في التعاقد رسميا مع دياويسي تايلور، مهاجم فريق كاريلا يونايتد الغاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فيوتشر، مع دياويسي تايلور، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب على ماهر، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم.

وكان اللاعب صاحب الـ21 عامًا توج بلقب هداف الدوري الغاني في الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا.

ودعم فيوتشر صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من محمود جنش، حارس الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، محمود حمدي حارس مرمى مصر للمقاصة، سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم ومصطفى البدري وفارس طارق، لاعبي النادي الأهلي.

كما تعاقد مع أحمد عاطف ومحمود مرعي، لاعبا وادي دجلة ومحمود شعبان ومحمود رزق، لاعبا الاتحاد السكندري وطارق طه ومحمد فاروق، لاعبا بيراميدز

والكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر الجونة وأيمن الصفاقسي مهاجم النجم الساحلي.