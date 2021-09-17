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"نادي ذوي الإعاقة" بمكة يتأهل لنهائيات سباعيات كرة القدم (صالات) متصدرًا

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أُقيمت المنافسات يومَي الخميس والجمعة بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع

اختُتمت مساء اليوم الجمعة منافسات سباعيات كرة القدم لذوي الإعاقة (شلل دماغي)، التي أُقيمت يومَي الخميس والجمعة في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمشاركة أندية (مكة والمدينة وأبها وجازان والباحة وجدة).

وتفصيلاً، قُسّمت الفِرق المشاركة إلى مجموعتَيْن، ضمت المجموعة الأولى نادي مكة ونادي جدة ونادي المدينة، وتأهل نادي مكة متصدرًا المجموعة بعد فوزه على نادي جدة في المباراة الأولى بنتيجة ١-٠، وتعادله في المباراة الثانية مع نادي المدينة ٢-٢ بقيادة المدرب عبدالعزيز العتيبي والإداري أحمد المالكي. وجاء نادي جدة في المركز الثاني للمجموعة بعد فوزه على نادي المدينة بنتيجة ٥-٠.

وضمت المجموعة الثانية نادي أبها ونادي جازان ونادي الباحة، وتأهل عنها نادي جازان بعد فوزه على نادي أبها الذي حل ثانيًا، فيما اعتذر نادي الباحة عن عدم المشاركة.

وأشاد بندر المغيصيب، نائب رئيس اللجنة الفنية في اللجنة البارالمبية المشرف العام للبطولة، بما قدمته الأندية المشاركة من مستويات فنية جيدة رغم توقُّف البطولة ثلاثة مواسم، وبارك للأندية المتأهلة موضحًا أنه سيحدد موعد النهائيات في وقت لاحق.

ومن جهته، هنَّأ الدكتور محمد العمري، عضو مجلس إدارة نادي مكة، اللاعبين والطاقمَيْن الإداري والفني مقدمًا لهم مكافأة نقدية نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة تقديرًا لما قدموه، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والإنجاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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