"الأهلي" لا يعرف للفوز عنوانًا.. تعادل مع "الفتح"

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بعد مرور خمس جولات

فشل النادي الأهلي حتى الآن في معرفة الطريق للفوز في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عقب مرور خمس جولات من المسابقة، بعدما سقط بفخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كان الأهلي البادئ بالتسجيل في الدقيقة الـ 15 عن طريق محترفه اليوسكي من علامة الجزاء قبل أن يتعادل للفتح فراس البريكان في الدقيقة 20.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة رقم 8 بالمركز الثالث مؤقتاً، كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة من خمسة تعادلات ليحتل المركز العاشر على سلم الترتيب.

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