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السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن

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ناقش جهود المملكة والخطوات المشتركة لوقف إطلاق النار

السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم في الرياض، بالمبعوث الأمريكي لدى اليمن تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.

ونوقش خلال اللقاء جهود المملكة والخطوات المشتركة لوقف إطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما تم التأكيد على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن، وعلى أهمية عودة إلى عدن بأسرع وقت ممكن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

السفير آل جابر يلتقي بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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