غدا .. تخصيص ١٢ سيارة تجوب شوارع وميادين الشرقية للتطعيم بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم تخصيص ١٢ سيارة لتجوب شوارع وميادين المحافظة غدا السبت، برعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك في إطار حملة وزارة الصحة والسكان «معًا نطمئن.. سجّل الآن» الخاصة بتطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا وتشجيعهم على الأمر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن السيارات تضم فرقًا للتواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، ومزودين بأجهزة «تابلت» متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، لافتا إلى أنه من المقرر أن تجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات، وذلك بهدف الوصول لأكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت.

وأضاف وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، والبالغ عددها ٣١ مركزًا حتى الآن، مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.