محافظ أسوان يوجه بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإهمال بأى قطاع خدمى

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هناك توجيهات مستمرة ومشددة لمسؤولى المحليات وكافة الجهات المعنية لتحقيق التلاحم المباشر مع المواطنين والتعامل الفوري مع مختلف المطالب والشكاوى الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية والعاجلة لها، مع الاستمرار في التصدي السريع لأى حالات تعدى أو إشغال، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب.

ووجه بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وجود أي إهمال أو تقصير في أي قطاع خدمى لتحقيق الانتظام الكامل بكافة المرافق العامة ولتعمل بالكفاءة العالية التي تلبى المطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل.