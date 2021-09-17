إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعامود إنارة، وانقلابها بمفارق مسير بمركز كفر الشيخ. وتلقت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع الحادث، ليتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.



تبين من التقرير الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من: أحمد محمود داش، 20سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، حسام على خيرالله، 20 سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحيى ابراهيم، 18 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمح، عادل محمد مرسي، 15 سنة، مصاب بإشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحى انيس، 16 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ. وتم عمل الفحوصات للمصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.