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«الرعاية الصحية» بالأقصر تطلق برنامج تهيئة فريق الموارد البشرية

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«الرعاية الصحية» بالأقصر تطلق برنامج تهيئة فريق الموارد البشرية «الرعاية الصحية» بالأقصر تطلق برنامج تهيئة فريق الموارد البشرية

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أعلنت الرعاية الصحية انطلاق برنامج تهيئة فريق الموارد البشرية من مقر مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث تم تهيئة المتدربين على معايير GAHAR 2021 فيما يخص الموارد البشرية..

ووفقا للرعاية الصحية فإن برنامج التهيئة ضم كافة العاملين بفريق الموارد البشرية سواء بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية أو المنشآت التابعة له بمحافظة الأقصر.. وارتكز البرنامج على عدة محاور بدءًا من معايير GAHAR 2021 فيما يخص ملف الموارد البشرية، انطلاقًا من الهيكل التنظيمى مرورًا بالتوصيفات الوظيفية، وصولًا إلى سياسات الموارد البشرية وكيفية استيفاء ملفات العاملين وأعضاء المهن الطبية؛ ثم ورفعها وتسجيلها على موقع التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ..

ودرب الفريق: د. ناردين بشرى «اخصائى التطوير المؤسسى، ومسؤول ملف الاعتماد بالإدارة العامة للموارد البشرية» .

المصرى اليوم

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