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خلصونا من الثأر.. نداءات استغاثة سيدات قريتي أبوحزام وحمردوم

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خلصونا من الثأر.. نداءات استغاثة سيدات قريتي أبوحزام وحمردوم خلصونا من الثأر.. نداءات استغاثة سيدات قريتي أبوحزام وحمردوم

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روت إحدى سيدات قريتي «أبوحزام وحمردوم»، بمحافظة قنا مأساة الحياة في قريتها وسط انتشار ظاهرة الثأر، مضيفة أن القرية بحاجة إلى توفير الخدمات الأساسية للحياة، والابتعاد عن الثأر الذي يدمر الأجيال.

وأضافت خلال تقرير تلفزيوني ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، أن القرية تفتقر للخدمات الطبية، معلقة: «المستشفى مفيهاش طبيب، حتى اللي يموت مبيلاقيش حد يلحقه.. مش عازين تار في بلدنا».

وقالت سيدة أخرى «نريد تقدم بلادنا ولا نرغب في الخلافات الثأرية التي تنهي حياة الأعزاء دون أن يقترفوا ذنب أو عمل يستوجب القتل»، مضيفة: «نسأل الله الصلح، وإنهاء الثأر».

من ناحيتها قالت إحدى سيدات قريتي «أبوحزام وحمردوم»، عشت أيامًا عصيبة، وحزنت على إخوتي وأبنائهم، واستمعت إلى صرخات الأمهات الثكلى على فراق الأبناء، مضيفة في ظل الثأر كان الرجل يخرج من منزله ليعود بعدها مقتولا»: «الشاب يطلع 5 دقائق ومنلقهوش، اعملوا معروف خلصونا من الثأر».

المصرى اليوم

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