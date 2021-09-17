وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض الكتاب بالكاتدرائية المرقسية

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افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندية، مساء اليوم الجمعة، معرض الإسكندرية للكتاب والمقام بمبنى الكلية الإكليريكية بقاعة البابا شنودة الثالث بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.

وتنظم المعرض في دورته الخامسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية، وسط حضور رسمي مكثف شمل إلى جانب الوزير والمحافظ، هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث يمتد حتى يوم 25 سبتمبر الجارى.

وفى تصريحات لها عقب الافتتاح، قالت الوزيرة، أن هناك تعاون مثمر بين الوزارة والكنيسة المرقسية منذ 5 سنوات، وهذا العام تم اختيار قاعة البابا شنودة لاستضافة المعرض باعتباره اختيار صائب.

من جانبه وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،التحية لقداسة البابا تواضروس الثاني والقمص ابرام اميل وكيله بالإسكندرية، لما يقومون به في تنظيم تلك المعارض التي تعمل على تأصيل الثقافة والوعي بين جميع الفئات العمرية.

وأكد المحافظ على التأثير والمردود الإيجابي الذي تقدمه معارض الكتاب لخدمة المجتمع المصري ورفع الوعي الثقافي والمعرفي لديه، مشيراً إلى استعداد المحافظة وحرصها على تقديم كامل الدعم لنشر الثقافة والفنون الهادفة إلى النشء لتوجيه الأجيال الصاعدة إلى الأفكار الإيجابية البناءة.

وتفقدا المحافظ ووزيرة الثقافة أجنحة وأقسام معرض الكتاب، مشيدين بعدد الإصدارات في دور النشر المختلفة حيث تتنوع الكتب والتي تقدر بالمئات في مختلف ثقافات المعرفة والمجالات الثقافية والاجتماعية والأدبية والعلمية.

وقال القمص ابرام اميل، الوكيل البابوى في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى،أن المعرض يقام للعام الخامس على التوالى، ويحضره هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مشيرا إلى الاصرار على تنظيم المؤتمر للعام الخامس يأتى في اطار حرص الكنيسة القبطية على استضافة المعرض وايمانها بالثقافة وتأثيرها على بناء المجتمع وتشكيل الوعى والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة وتعميق الانتماء.

وأوضح «اميل»، لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم بيع الكتب والإصدارات للجمهور بتخفيض يصل إلى 20%، على مختلف الكتب لتشجيع الجمهور على القراءة والاطلاع باعتبار القراءة أساس المعرفة، مشيرا إلى أن الكتاب المعروضة والتي تقدر بالمئات تتنوع في مختلف ثقافات المعرفة والمجالات الثقافية والاجتماعية والأدبية والعلمية.

ويقدم المعرض تخفيضات على بيع الكتب والإصدارات للجمهور تصل إلى 20% لتشجيع الجمهور على القراءة والاطلاع باعتبار القراءة أساس المعرفة.