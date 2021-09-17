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تفاصيل جلسة عامر عامر مع لاعبي سيراميكا كليوباترا

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تفاصيل جلسة عامر عامر مع لاعبي سيراميكا كليوباترا تفاصيل جلسة عامر عامر مع لاعبي سيراميكا كليوباترا

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عقد عامر عامر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا، جلسة مع زملائه اللاعبين، عقب إنتهاء المران المسائي الذي أقيم مساء الجمعة، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وحرص قائد فريق سيراميكا على تحفيز اللاعيبن،وطالبهم بضرورة استغلال فترة المعسكر المغلق،المقام حاليًا في شرم الشيخ، من أجل التركيز على الوصول لأعلى مستوى فني وبدني، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان.

وأكد عامر عامر خلال الجلسة مع اللاعبين، على ضرورة تحقيق نتائج طيبة مع بداية الموسم القادم، في ظل المنافسة الشرسة والتأهب الشديد بين جميع الأندية، خلال الموسم المقرر انطلاقه خلال أيام.

وشدد قائد الفريق، على أن الموسم الجديد سيكون صعبًا للغاية على الجميع، ولن تكون هناك مواجهة سهلة أو مضمونة،سواء للأندية العريقة،التي لها باع كبير في الدوري،أوالأندية التي لا زالت تبحث عن إثبات نفسها في المسابقة.

وتابع عامر في حديثه لزملائه: وسط هذا الصراع المرتقب علينا الظهور بشكل قوي ومميز،خاصة وأن إدارة نادي سيراميكا توفر كل عوامل النجاح والاستقرار،من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الأهداف المرجوة.

ونقل عامر عامر إلى اللاعبين ثقة مجلس إدارة سيراميكا في تحمل جميع اللاعبين مسئولياتهم، من أجل تقديم مستوى طيب، وتحقيق نتائج تليق بالاسم والمكانة التي حفرها الفريق، خلال الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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