جريمة في الهرم.. «سرينة» دفع زوجته للانتحار ولما نجت قتلها بـ14 طعنة وهشم رأسها

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«14 طعنة بأنحاء متفرقة من جسد هزيل عبارة عن هيكل عظمي ملئ بالجُروح والكدمات».. جاء بمناظرة فريق التحقيقات من نيابة حوادث جنوب الجيزة، لجسم ربة المنزل، التي لقيت مصرعها على يد زوجها في منطقة الهرم.

المتهم وشهرته «محمد سرينة»، 40 عامًا، الذي سبق اتهامه بقضية مخدرات، اعتاد ضرب زوجته، لدرجة أنها قفزت من شرفة منزلها بالطابق الـ3 قبل عدة أشهر، في محاولة منها للانتحار، لكن نجاتها من الموت واعترافها بمحاولتها التخلص من حياتها، أبعدت الشبهة الجنائية عن الزوج الذي تفنن في تعذيبها، وعليه قررت النيابة آنئذاك إخلاء سبيله.

لم يكتف الزوج بذلك، وقرر التخلص من زوجته وأم أولاده الـ3 على طريقته، فأرسل الصغار إلى مرسى مطروح حيث تسكن عائلته، وأحكم حصاره على الزوجة وأنهى حياتها بـ14 طعنة بسكين مطبخ نصله كان حادًا للغاية، قبل أن يهشم رأسها بآلة حادة، ليتركها جثة هامدة مضرجة في دمائها ويغادر المنزل ذاهبًا إلى عائلته، محاولاً إبعاد الشبهة الجنائية عن نفسه.

كاميرات المراقبة، وتحريات المباحث أكدت عدم دخول وخروج أحدًا على الزوجة المجني عليها سوى الزوج الذي توصلت التحريات إلى اعتياده ضرب وتبويخ وإهانة زوجته على مرأى ومسمع من الجيران، إذ بدا خلال مناظرة الجثمان وجود آثار لجروح قطيعة قديمة بـ«مطواة»، كما أن جسدها الهزيل- هيكل عظمي- يدل على عدم إطعام الرجل لزوجته.

أجهزة الأمن، ضبطت المتهم وأحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

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