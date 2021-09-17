الهلال يفتقد خدمات البريك لثلاثة أسابيع.. وكدمة تبعد كاريلو عن لقاء الاتفاق

★ ★ ★ ★ ★

كشف نادي الهلال أن الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع الفريق محمد البريك أوضحت إصابته بالتواء في مفصل القدم سيحتاج خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع.

ميدانياً اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة الاتفاق غداً السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث فرض مدير الجهاز الفني البرتغالي ليوناردو جارديم مناورة على جزء من مساحة الملعب، طبق خلالها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية والفنية على جزء من مساحة الملعب، فيما لم يشارك الدولي البيروفي أندري كاريلو في المران نظير تعرضه لكدمة في أسفل الظهر.

وتوجه اللاعبون إلى أحد الفنادق نظير أعمال تجديد معسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي.الهلال الاتفاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين