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والد حسام أشرف: أمير مرتضى سبب الغرامة الموقعة على

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والد حسام أشرف: أمير مرتضى سبب الغرامة الموقعة على الزمالك والد حسام أشرف: أمير مرتضى سبب الغرامة الموقعة على

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كشف أشرف عجمي، والد حسام أشرف، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن التفاصيل الكاملة بشأن الغرامة الموقعة على النادي الأبيض، بسبب نجله.

وكان حسام أشرف، قد وقع على عقد احتراف في شهر فبراير 2020 مع الفارس الأبيض وهو ما تسبب في أزمة قانونية كبيرة للقلعة البيضاء لأن اللاعب وقع في وقت سابق لأكاديمية بالكاميرون من أجل تسويقه في أوروبا، مع وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.

ومن جانبه أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للزمالك بسبب حسام أشرف، موضحا أن النادي الكاميروني رفع قضية على الزمالك وله مستحقات 4 مليون دولار ولكن اللجنة خفضت الرقم لـ 200 ألف دولار، ولكن الفيفا مازال يوقف قيد النادي الأبيض.

وكتب والد حسام أشرف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«الحقيقة الكاملة اللى لازم جمهور الزمالك العظيم يعرفها، أن حسام، قبل مايوقع لنادى الزمالك أخبر الاستاذ أمير مرتضى، أنه وقع لنادى في البرتغال».

وأضاف: «أمير، قاله بالحرف تعالى وقع للزمالك، ومالكش دعوة بأي حاجة، وفعلا حسام، عشان حبه لنادى الزمالك فضل الزمالك على النادي البرتغالي».

وتابع: «للأسف نتيجة هذا الحب أن حسام، بيتهاجم دلوقتي وبيتقال عليه كلام بالكذب أنه وقع للزمالك ولم يخبرهم أنه وقع للنادى البرتغالي».

واختتم قائلاً :«ياريت أكون بينت الحقيقة، وأن حسام، كان معرف نادى الزمالك كل شىء عن توقيعه في البرتغال.. وشكرا لكم جميعا».

المصرى اليوم

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