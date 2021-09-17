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رسائل أبوالعينين للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الموسم الجديد

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رسائل أبوالعينين للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الموسم الجديد رسائل أبوالعينين للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الموسم الجديد

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حرص المهندس طارق أبوالعينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، على زيارة الفريق الأول لكرة القدم، بمعسكره المغلق داخل مدينة شرم الشيخ.

وصل طارق أبوالعينين، إلى شرم الشيخ، مساء اليوم الجمعة، وفضل متابعة الفريق والاطمئنان على تسيير كافة الأمور بشكل صحيح.

وعقب مران اليوم، عقد المهندس طارق أبوالعينين جلسة قصيرة مع الجهاز الفني واللاعبين، وشدد على ضرورة الظهور بشكل مميز خلال الموسم القادم بالدوري الممتاز

وأكد المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا بأن الدوري الموسم القادم صعب للغاية، ولكنه يثق في طموح الجهاز الفني واللاعبين، وقدرتهم على تقديم مستوى طيب خلال الموسم القادم.

المصرى اليوم

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