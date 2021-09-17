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مصطفى «ديدا» مدربًا لحراس مرمى الناشئين في نادي زد

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مصطفى «ديدا» مدربًا لحراس مرمى الناشئين في نادي زد مصطفى «ديدا» مدربًا لحراس مرمى الناشئين في نادي زد

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انضم مصطفى محمود «ديدا» مدرب حراس مرمى بيراميدز السابق لقطاع الناشئين، للقطاع ذاته في نادي زد، القادم حديثًا للدوري المصري الدرجة الثانية، وينافس بقوة للصعود إلى «الممتاز» في الوقت الحالي.

وقاد مصطفى ديدا حراس 2010 في بطولة دوري القاهرة السوبر، وكان للحراس دور كبير في حسم الفريق المركز الأول بعد منافسة قوية مع أندية القاهرة، ونفس الأمر في منافسات دوري 2008 والذي احتل بيراميدز فيه المركز الأول أيضًا.

ويعد «مصطفى ديدا» أحد أفضل مدربي حراس المرمى الموجودين على الساحة التدريبية؛ وذلك لحصوله على العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمراكز حراسة المرمى.

مصطفى ديدا حارس مرمى سابق للعديد من الأندية، وبزغ اسمه في ملاعب كرة القدم، ولكن بعد اعتزاله وتركه المستطيل الأخضر؛ قرر الاتجاه نحو العمل في مجال التدريب.

المصرى اليوم

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